校園勘災 吳榕峯：速完成災後復原並防疫

（中央社記者程啟峰高雄21日電）0719水災後，高雄市校園滿目瘡痍，水淹校園地下室，操場PU跑道也嚴重隆起，高雄市教育局長吳榕峯今天巡視雄工PU跑道災損，呼籲各校速完成校園災後復原並積極防疫。

高雄高工操場19日下午大雨造成操場嚴重積水，PU跑道因泡水嚴重隆起，有學生在其上玩跳，有如彈簧床，影片經社群分享引起關注。

吳榕峯今天下午會同校方前往勘災，校方指出，這次跑道毀損初步研判是因19日下午短時間內降雨量超過學校排水系統負荷，跑道不堪泡水而隆起，待天氣好轉將修復。

雄工表示，會加強校內排水溝清淤、局部排水系統改善加強防汛。受損的PU跑道去年9月完工，斥資新台幣500萬元，目前還在保固期。

吳榕峯說，這次水災造成中小學校園災損包括正興國中地下室1、2樓淹水，華山國小樂活運動站地下室1樓淹水，造成地下室一些運動器材泡水受損，兩校地下室積水都已抽乾，正展開清理，不致影響學生明天到校上暑期輔導課。

他表示，已要求受災學校速完成災後復原及環境清理，方便師生返校也預防登革熱疫情擴大。教育局同時要求受災學校檢討校園防汛缺失，降低日後淹水災情。（編輯：黃世雅）1080721