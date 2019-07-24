未發現秋行軍蟲 U12棒球賽場地可望解除列管

（中央社記者楊思瑞台南24日電）U-12世界盃棒球錦標賽的比賽場地台南市亞太國際棒球訓練中心在18日確診遭秋行軍蟲為害，經噴藥防治後未再發現秋行軍蟲蹤跡，明天再次調查後若未發現，將可報請解除列管。

台南市政府農業局長李朝塘今天會同行政院農業委員會台南區農業改良場、市府工務局、體育處及安南區公所人員，前往亞太國際棒球訓練中心主球場視察秋行軍蟲防治情形。

李朝塘表示，18日經台南區農業改良場鑑定，證實主球場遭秋行軍蟲為害，成為台灣在玉米田區外第一例秋行軍蟲確診案例；並由農委會劃設管制區、台南市農業局督導進行防治工作。球場草皮經過噴藥防治後，在工務局及施工單位的維護撫育下，恢復良好。

台南市工務局指出，秋行軍蟲並未嚴重危害球場草皮，今天視察結果也未發現秋行軍蟲蹤跡。若明天由台南區農業改良場人員再次調查秋行軍蟲為害狀況，仍未發現秋行軍蟲，將可報請行政院農委會解除列管。

李朝塘指出，市府及施工單位加緊腳步完成球場設施建置，環保局、水利局及安南區公所也投入大量人力整理球場周邊環境。各單位將在不影響球賽舉行的前提下，完成秋行軍蟲防治工作，使預定於26日展開的球賽能如期舉行。(編輯:孫承武)1080724