感情世界 黃捷：相愛不分性別能力更不分男女

（中央社記者王淑芬高雄31日電）高雄市時代力量議員黃捷被周刊爆料個人感情世界。對此她今天在臉書上PO文「也曾有過同性伴侶」，曾有過異性伴侶，也曾有過同性伴侶，但是「相愛不分性別，能力更不分男女」。

對於感情世界受到外界關注。今天媒體不斷的聯繫，黃捷手機關機、line也未讀。她透過臉書發文謝謝大家的關注、現在很好。她相信比起個人感情生活，還有許多公共事務諸如香港的現在、台灣的未來，都更值得大家共同來關心。

黃捷PO文指出，「一直以來，許多人問我有沒有對象、結婚了沒，我都不予回應，因為我不希望這些問題讓公共議題失焦。不會因為我沒生小孩，我推動公共托育的目標就會改變；不會因為我沒有結婚，就不懂一個家庭需要的社會協助；更不會因為性傾向是異性戀或同性戀，影響到我對婚姻平權的力挺和推動性別平等教育的堅持。」

她說，「是的，我曾經有過異性伴侶，也曾經有過同性伴侶。但至今我仍相信#愛不分異同，愛情是很直接而誠實的感受，我無須欺騙自己，也不須欺騙社會。」

黃捷表示，然而，社會對於同性伴侶的確存在許多偏見和不諒解，公眾人物要面臨社會輿論的壓力更是巨大，如今，媒體將她的私生活公諸於世，她也不會避諱，但社會對她的好奇心和窺探慾，不應該導向同志被污名化的結果，更不該用不實的報導，讓自己周遭的人承受社會的責難。

她認為，一個好的政治工作者，看的是能力而不是性傾向，仍會堅守理想、價值，繼續為人權、為公平正義奮鬥。希望大家能聚焦在她的問政表現和服務上，也會繼續努力，讓相愛的人擁有相愛的權利，讓高雄成為深化民主、尊重多元價值的友善城市。（編輯：黃世雅）1080731