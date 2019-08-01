夏季泡湯趣 漫畫美食COSPLAY通通有

（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中好湯溫泉季開跑，台中市政府將溫泉結合漫畫、COSPLAY、美食，並推出漫遊谷關泡湯趣活動，歡迎民眾夏季泡湯；另有水上樂園推出，中午12時前入園就送動漫電影票活動。

台中市觀光旅遊局今天在台中日光溫泉會館舉辦「2019台中好湯溫泉季─漫遊谷關泡湯趣」活動，現場邀請藝人陳鴻為台中溫泉設計料理，也發表以谷關為主題的四格漫畫作品。

台中市副市長楊瓊瓔表示，「漫遊谷關泡湯趣」特別加入漫畫、COSPLAY、美食等年輕化元素，吸引年輕朋友造訪泡湯，配合台中購物節活動，民眾到谷關、大坑、烏日清新、東勢林場等溫泉消費，就能參加購物節抽獎，歡迎到台中遊玩。

8月10、11日在和平區谷關溫泉廣場舉辦「谷關溫泉漫畫嘉年華」活動，10日邀請美食節目主持人詹姆士現場以在地食材烹調溫泉料理，還有谷關漫畫特色市集、漫遊谷關集章、舊漫畫書兌換扭蛋等活動。谷關立體停車場即日起至11日舉行「國內外四格漫畫創作展」。

炎炎夏日除泡溫泉、品嘗溫泉料理外，台中麗寶樂園推出玩水就送電影券，只要在中午12時前進入馬拉灣水樂園，即免費贈送動漫電影早場優惠券。（編輯：林沂鋒） 1080801