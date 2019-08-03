原民收穫節 雙東青年攜手慶豐收

（中央社記者郭芷瑄屏東縣3日電）屏東縣政府今天在縣立體育館舉辦原住民族聯合收穫節，並邀請台東的原住民參與，「雙東」原民青年首度攜手慶豐收，要讓民眾飽覽原鄉文化與物產，近距離感受「收穫那麼多」。

每年7月、8月屏東原鄉部落陸續舉辦收穫祭，屏東縣政府今天在縣立體育館前廣場舉辦「收穫那麼多」聯合收穫節，並邀請台東縣的排灣族、魯凱族和阿美族的原住民一起慶豐收。

聯合收穫節由屏東瑪家鄉的排灣族部落呈現排灣族傳說中的取火儀式，薪火傳遞後的千人圍舞，各族群不同的傳統服飾讓現場五彩繽紛，搭配著歌聲節拍，整場充滿著慶豐收的喜悅。

屏東縣長潘孟安出席開幕儀式，親自參加取火神話的點火儀式，頒獎表揚原鄉優異工藝、歌謠及文化創作者，並與族人跳千人圍舞。

潘孟安表示，由屏東、台東部落青年攜手合作籌備活動、相互交流討論，讓原民文化的種子在雙東地區傳承並萌芽延續，也希望透過收穫節讓各部落重新展現原鄉獨特魅力，共同為部落文化努力。

屏東縣政府原民處長伍麗華表示，屏東原住民以排灣族和魯凱族為主，早期的排灣族遷移多是經由大武山在屏東和台東兩縣遷移，兩縣排灣族都是一家人，也是台灣排灣族的主要分布區。

活動一直到晚上9時，除了有「雙東好玩市集」外，下午有部落青年土地音樂會，傍晚6時起，有「雙東金曲之夜」，邀請以莉．高露、沈文程、紀曉君和樂團BOXING等雙東重量級卡司演唱。（編輯：謝雅竹）1080803