親手插秧到收割 金美附幼孩童體會耕作辛勞

新北市金山區金美國民小學附設幼兒園3日在田野基地舉辦收割季活動，讓學童感受豐收的喜悅，提升土地與生態保育情懷。（金美附幼提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年8月3日

（中央社記者黃旭昇新北3日電）新北市金山區金美國小附設幼兒園學童，今天捲起褲管擔任一日小農夫，在農作基地拿著鐮刀收成金黃色稻穗。這些是孩子們親手插秧的，從中認識稻作生長過程，體會耕作的辛勞。

金美國小校長邱華璋表示，在地農民林紅甘響應學校深耕金山在地課程，提供自己農田讓金美國小附幼有一塊屬於自己耕作的基地，並由在地農民黃文俊擔任學校農學老師，教孩子們農作知識。

金美附幼主任張馨仁今天表示，4年來透過春雷環境學社跨界合作，讓孩子可在故鄉的土地親手插秧、照顧、施肥、除草，體會耕作的辛勞；並在稻穗季節歡喜收割，凝聚幼童與親子間共同的記憶，對故鄉土地的珍惜與關懷。

她說，金美附幼教師團隊思考插秧後的課程延伸，讓孩子瞭解食物的產地、節氣時令及豐富的生態，進而更愛鄉愛土。學校走來始終如一，盼打造屬於孩子的田野基地，也維繫溼地的生態，留給候鳥過冬休憩處。

農作基地位於金山清水荷花田附近，種植的稻田剛好呈現一個「田」字，襯托旁邊的心型池塘，形成一幅心田的畫面。

參與者包括幼童、父母與報名參加的割稻志工，今天下午在豔陽下收割，後在稻田中，一起拉著花布條走進田裡排成「米」字，讓孩子認識豐收的主食。

在校長邱華璋帶領下，現場也有家長義賣，割稻結束後大家一起謝天，感恩老天爺賜給豐盛的收穫，品嚐在地的「七號食堂」餐館老闆陳文漢為孩子準備的「收割飯」。實踐讓學童吃在地、吃當季，減少食物里程。

邱華璋說，這不僅是學校活動，更是連結在地鄉土情感的社區大事。感謝大家齊心割稻，體會盤中飧粒粒皆辛苦，更要珍惜平常吃的米飯。

新北市府農業局表示，除金山清水農地的友善耕作，也在雙溪區推動，以保存天然充滿生機的環境。日前雙溪區公所在上林社區辦「秋收稻穗慶豐年」活動，50多名孩童體驗割稻，看到自己辛苦種下的秧苗，經4個月長出金黃稻穗，都相當雀躍。（編輯：謝雅竹）1080803

新北市金山區金美國民小學附設幼兒園今年春天帶領孩子們體驗插秧，如今秧苗已長成飽滿稻穗，3日校方舉辦收割季活動，讓孩子在故鄉的邀請親子一同割下稻穀，感受豐收喜悅也增進親子互動。（金美附幼提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年8月3日