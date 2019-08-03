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首屆台中珍奶節 黑沃咖啡奪年度代表珍奶

最新更新：2019/08/03 18:11
台中市政府舉辦2019台中珍奶節，並邀請民眾票選10大人氣珍奶，3日揭曉結果，黑沃咖啡的黑糖黑玉拿鐵勇奪台中年度代表珍奶品牌。中央社記者趙麗妍攝　108年8月3日
台中市政府舉辦2019台中珍奶節，並邀請民眾票選10大人氣珍奶，3日揭曉結果，黑沃咖啡的黑糖黑玉拿鐵勇奪台中年度代表珍奶品牌。中央社記者趙麗妍攝　108年8月3日

（中央社記者趙麗妍台中3日電）台中市政府舉辦首屆台中珍奶節，今天公布十大人氣珍奶品牌，推出百人珍奶免費嚐，黑沃咖啡黑糖黑玉拿鐵勇奪台中年度代表珍珠奶茶。

台中市政府觀光旅遊局舉辦「2019台中珍奶節─好茶好餅」活動，經過1個月的拉票、廝殺，觀旅局今天公布入選的十大珍奶品牌，有茶湯會、一芳水果茶、黑沃咖啡等10名業者。觀旅局長林筱淇現場頒發十大人氣珍奶品牌獎座。

黑沃咖啡的黑糖黑玉拿鐵拿下最夯人氣珍奶，最強Q彈是一芳水果茶的黑糖粉圓鮮奶，最順口感是茶湯會的觀音珍珠奶茶；最受歡迎珍奶料理是茶湯會的珍珠奶茶TP餅，最瘋創意珍奶料理由台灣茶渠的波霸煉乳口袋吐司奪下。

活動現場由十大珍奶店家提供300多杯珍奶及珍奶創意料理給民眾品嚐，投票選出年度代表珍珠奶茶、年度代表珍奶料理。年度代表珍珠奶茶由黑沃咖啡的黑糖黑玉拿鐵拿下，年度代表珍奶料理則是茶湯會的珍珠奶茶TP餅。

林筱淇表示，台中是珍奶的故鄉，今年首創「台中珍奶節」，辦理人氣珍奶票選，共398間店家、47個品牌參與，活動期間共投出12多萬張票，珍珠奶茶遍及全台，但來自發源地的味道還是最令人垂涎。

林筱淇指出，台中觀光旅遊資源豐富，歡迎民眾到台中品嚐珍奶，也可順遊高美濕地、國家歌劇院、多條自行車道等，體驗台中豐富多元的旅遊魅力。（編輯：謝雅竹）1080803

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