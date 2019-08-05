缺席高醫記者會 韓國瑜：個人有其他行程

高雄醫學大學附設中和紀念醫院5日舉行記者會，原訂出席的高雄市長韓國瑜取消行程，上午距記者會前半小時又通知要出席，隨後又取消，讓大陣仗迎接的醫務人員空等。中央社記者陳朝福攝 108年8月5日

（中央社記者陳朝福、王淑芬高雄5日電）高雄市長韓國瑜今天原定出席高雄醫學大學記者會但缺席引發抱怨，他回應個人有其他行程，行政是連續的，市長、副市長、秘書長之間互相代理非常正常。

高雄市政府與高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作推展醫療觀光，因應來自各國客源多語需求，開辦國際醫療多語人才培育專班，規劃於上午9時30分舉辦記者會，高雄市府於2日公告市長出席行程。

但高雄市府昨天在媒體群組通知將由高雄市府秘書長楊明州代表出席記者會；不料，今天上午近9時高醫承辦人員於高醫媒體群組通告再接獲市府通知韓國瑜將出席，卻隨即又通報取消。

楊明州由國民黨籍立法委員黃昭順和市議員黃柏霖陪同出席並於致詞時表示，韓國瑜因有要公不克出席，指派他代表致意，也向主辦單位致歉。黃昭順和黃柏霖也於上台致詞時代表韓國瑜致歉並深深三鞠躬道歉。

高醫開辦國際醫療多語人才培育專班，源起於一名陳姓新住民10多年前剛到台灣時的就醫困境，後來促成開班，陳姓新住民後來到醫院當志工和協助翻譯，看到一些新住民遭遇語言溝通障礙時，常常讓她感同身受。

專班主要招收對象為國際學生和新住民，藉由基礎醫療教學和演練，提升學員對中文醫療用語和醫療保健理解能力，經過培訓和認證後，可協助各大醫院與國際病患間的溝通。（編輯：翁翠萍）1080805