鄭文燦七夕臉書告白妻子 市民留言：閃瞎了

（中央社記者吳睿騏桃園7日電）今天是七夕情人節，桃園市長鄭文燦一早就在臉書上，向妻子真愛告白「老婆，每年365天，我都愛妳」。還不忘提醒民眾趕快買禮物、訂餐廳，讓許多民眾都回應被閃瞎了。

鄭文燦昨天率團前往日本，夫人林俞汝此行也陪同出訪，雖然有夫人「愛相隨」，但在七夕情人節一早8時許，鄭文燦就在臉書發布真愛告白。

鄭文燦表示，自己常常忙於公務，回到家往往已經很晚了，能陪伴老婆的時間並不多。年輕的時候，很在乎相處的時間，即便有時因工作而分隔兩地，但一抓到空檔，也要打電話給老婆一解相思之情。

他說，到了一個年紀之後，並不依賴朝夕相處來理解彼此；生活中一個天真可愛的微笑、一個真摯堅定的眼神、一個溫暖的擁抱，就能明瞭「妳是我生命中最大的依靠」。

鄭文燦表示，遇到七夕情人節，不免俗的還是要講一下肉麻的話，所以自己要趁亂告白「老婆，每年365天，我都愛妳」，並祝大家七夕情人節快樂。最後還不忘提醒民眾，沒買禮物的快去買，沒訂餐廳的快去訂。

文章一貼出立刻獲得民眾按讚，有人留言回覆「我們的市長最棒了」，有人留言「燦哥一早就在放閃光」，還有人說「市長，我們單身狗怎麼辦」，獲得一面倒的好評價。（編輯：張雅淨）1080807