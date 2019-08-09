韓國瑜出席加盟展開幕 台下婦人比倒讚遭勸離

2019台灣創業連鎖加盟暨開店設備展－高雄展9日開幕，高雄市長韓國瑜上台致詞時，一名婦人在台下比倒讚手勢，現場維安員警上前制止、勸離。中央社記者董俊志攝 108年8月9日

（中央社記者程啟峰高雄9日電）2019台灣創業連鎖加盟暨開店設備展-高雄展今天開幕，高雄市長韓國瑜上台致詞時一名婦人在台下比倒讚手勢，當場遭員警勸離。而現場參展廠商則爭相與韓國瑜合影熱情相挺。

韓國瑜上午出席這項「創業開『薪』回高雄、加盟預見『薪』未來」開幕式。韓國瑜致詞近尾聲時，一名婦人台下高舉倒讚手勢，現場維安員警上前制止，遭對方反嗆「我又沒怎樣，這樣不行嗎？」隨後被員警勸離，媒體見狀一擁而上拍攝，但婦人拒不受訪。

員警認定婦人行徑不屬脫序行為，但仍在一旁掌握婦人動態。韓國瑜參觀現場攤商後離去下手扶梯時，婦人遠遠坐著邊吃冰邊比倒讚手勢，一旁員警見狀並未制止。

韓國瑜致詞表示，盛讚台灣商人很聰明，到處開發商機。不過，現在年輕人要創業就不是那麼容易，市府關心年輕人前途，10月將成立青年局，明年並將編列預算新台幣3億元協助青年創業。

韓國瑜不受影響繼續致詞，隨後與李日東等人共同為加盟展開幕。開幕式後受到參展廠商熱烈歡迎，爭相與他合影，現場有參展廠商並高舉「想發大財、選韓國瑜」相挺。

台灣連鎖加盟促進協會理事長李日東表示，任內辦多次加盟展，每次開幕典禮都邀不到市長來，這是首次有市長出席開幕式，感謝韓國瑜以行動力挺。

這項加盟展展至12日，有多家加盟廠商參展，其中參展的手搖飲料店「一芳」水果茶日前因為香港「反送中」立場，昨天臨時喊卡撤展，主辦單位今天將原攤位空間規劃為諮詢中心。

面對媒體追問「一芳」水果茶臨時撤展原因，李日東表示，昨天業者臨時撤展，確切原因並不清楚，不過，繳交的攤位費用依規定不能退錢，但可展延至10月初的台北加盟展。(編輯:孫承武)1080809

2019台灣創業連鎖加盟暨開店設備展－高雄展9日在高雄展覽館舉行開幕典禮，高雄巿長韓國瑜出席致詞。中央社記者董俊志攝 108年8月9日