高雄桃源間歇大雨土石流警戒 零星落石急排除

（中央社記者王淑芬高雄10日電）利奇馬颱風遠離，但南部天氣仍不穩定，高雄市山區間歇性大雨，桃源區累計24小時雨量至今天上午8時212毫米、16處土石流黃色警戒，台20線有多處零星落石，茂林出現8級陣風。

高雄市山區從昨天晚上持續降雨，桃源區雨勢較大，高雄氣象站統計累計24小時雨量212毫米，那瑪夏山區也有大雨，而茂林區出現8級陣風。

土石流黃色警戒方面，桃源區有16處、那瑪夏區有14處、茂林區有3處。

桃源區公所密切關注雨勢，預計上午9時於區公所開設二級應變中心，視狀況強制撤離重大病患及孕婦下山。

公路總局第三區養護工程處甲仙工務段長陳正偉今天告訴中央社記者，台20線已有4處零星落石（台20線85K+560、87K+560及88K+750、90K+300），工務段出動機具搶修並排除落石，以順暢交通。

連夜降雨，荖濃溪河水暴漲，水流湍急，山區土石鬆軟，區公所呼籲民眾非必要減少外出，以確保安全。（編輯：李錫璋）1080810

高雄市山區從9日晚間持續降雨，荖濃溪水暴漲，山區土石含水量高，土質鬆軟，公路總局第三區養護工程處甲仙工務段提醒民眾注意落石。（甲仙工務段提供）中央社記者王淑芬傳真 108年8月10日