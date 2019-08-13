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新北市電動汽機車格 9月1日起停車將收費

最新更新：2019/08/13 15:01
新北市政府交通局為改善久占車格狀況，宣布9月1日起新北市公有停車場電動汽、機車停車格將收費，充電則維持免費。（新北市交通局提供）中央社記者葉臻傳真　108年8月13日
新北市政府交通局為改善久占車格狀況，宣布9月1日起新北市公有停車場電動汽、機車停車格將收費，充電則維持免費。（新北市交通局提供）中央社記者葉臻傳真　108年8月13日

（中央社記者葉臻新北13日電）新北市公有停車場電動汽、機車停車格，9月1日起停車將收費。新北市政府交通局表示，過去實施當日、當次停車免費，造成車格被久占，為落實資源共享將開始收費，充電仍免費。

新北市政府交通局自2012年起，陸續在新北市公有停車場設置電動汽、機車停車格，至今共有82處公有停車場設置共211個電動汽車停車格和636個電動機車停車格，提供當日、當次停車及充電免費，連續停放隔日才需另計停車費。

新北市政府交通局停車管理科長吳政諺表示，提供當日、當次停車免費，原是為了鼓勵民眾使用綠能運具，但經過長期觀察後卻發現，常有電動車久停充電專用停車格，讓真正有充電需求的電動車主無法使用充電設備，引起不少抱怨，也造成停車場管理上的困擾。

吳政諺表示，為了改善久占車格的狀況，9月1日起公有停車場電動車停車格將調整為停車收費，但充電仍免費，以鼓勵民眾使用綠能運具，同時透過使用者付費原則，回歸停車收費機制，使公有資源能夠共享。（編輯：李錫璋）1080813

新北市公有停車場電動汽、機車停車格，9月1日起停車將收費。（新北市交通局提供）中央社記者葉臻傳真　108年8月13日
新北市公有停車場電動汽、機車停車格，9月1日起停車將收費。（新北市交通局提供）中央社記者葉臻傳真　108年8月13日
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