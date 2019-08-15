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廢3C別亂扔 大賣場回收換好康

最新更新：2019/08/15 16:30

（中央社記者陳怡璇台北15日電）北市環保局與大賣場家樂福合作3C回收活動，8月16日至9月15日，拿廢棄筆電、手機、鍵盤等產品至家樂福回收，可兌換好禮與3C折價券。

台北市環保局與家福股份有限公司合作「3C回收－雙重好禮加碼送」活動，民眾於8月16日至9月15日活動期間，攜帶廢筆記型電腦、廢平板電腦與廢鍵盤等想淘汰的3C產品到台北市轄內家樂福旗下的18家門市服務台回收，即可兌換好康禮與獲得家樂福3C商品折價券。

台北市環保局表示，3C產品垃圾量逐漸增多，107年北市收運資源回收物約3萬8260公噸，其中廢3C產品回收約462公噸，約佔總資收量1%；另根據環保署統計，107年全台廢3C產品回收率為64.44%，與其他公告應回收物回收率相較為低。

環保局指出，廢棄的3C產品含有有毒元素，例如鉛、水銀、鎘等，若任意丟棄會嚴重污染環境。另一方面，這些廢棄3C產品中，仍有許多稀有貴金屬，如金、銀、鉑、鋇、鈷等資源可有效回收，經後端拆解、粉碎、分選、精鍊等處理再利用製成可使用的金屬，成為都市新礦山。

平時，民眾若要淘汰3C相關產品，皆可經由清潔隊、電腦逆向回收門市、資源回收機構進行回收。（編輯：方沛清）1080815

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