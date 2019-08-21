屏東5億土地價金沒人領 權利人宜把握10年期限

屏東縣政府自民國97年起展開地籍清查，共清查6萬多筆地籍登記不全土地，縣府指出，目前標售價金還有76.78%沒人領，相關權利人應把握10年可領款期限，維護財產權益。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年8月21日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣21日電）屏東縣政府自民國97年起展開地籍清查，共清查6萬多筆地籍登記不全土地，並已標售140筆共新台幣6億4000多萬元，縣府指還有5億多的價金沒人領，呼籲權利人把握10年期限。

地政處表示，為解決台灣光復後屏東縣土地總登記遺留的地籍問題，屏東縣政府民國97年起開始清理權利內容不完整或與現行法令規定不符的地籍登記，共計約7萬3290筆土地，已完成清理6萬3718筆，佔86.94%。

地政處指出，其中關於神明會、日據時期會社或組合、姓名或住址記載不全不符及權利主體不明等4類權屬不明的土地，如超過1年公告申辦期限仍沒人申請登記，由屏東縣政府辦理標售，目前共計標脫140筆、6億4910萬餘元，已申請領取價金為1億5074萬餘元，還有5億多元沒人領。

地政處表示，曾清查1名老農土地，發現唯一能證明土地所有權的只有1張「荖藤12隴」的字據，以早年耕作物的面積來代表可使用的範圍，最後老農必須再花錢買回土地；也曾在佳冬鄉清查到1筆廟產土地，價值9000多萬元，2次流標後，才有廟方出來主張權利。

縣府說，目前標售價金還有76.78%沒人領，相關權利人應把握10年可領款期限，維護財產權益。（編輯：翁翠萍）1080821