賓士車受困天元宮台階 網友笑稱拍片取景

新北市淡水天元宮前21日發生一起賓士車卡在台階意外，警方指出，駕駛疑因不慎誤踩油門失控，車輛才會衝到台階，經拖吊車處理後車子脫困。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 108年8月21日

（中央社記者王鴻國新北21日電）新北市淡水天元宮前今天發生一起賓士車誤踩油門失控而卡在台階意外，經拖吊車處理後車子脫困。事後有人把賓士車受困台階的照片貼上臉書，引起網友熱議，有人笑稱是拍片取景。

警方指出，這輛賓士車的車主是家住淡水的64歲李姓男子，他今天前往天元宮參加法會，下午4時許開車準備離去時，疑因不慎誤踩油門失控而衝到淡水天元宮前台階。

由於車子底盤卡在階梯上，讓車子動彈不得，轄區警方得知後主動到場關切，李男最後花費新台幣2500元動用拖吊車後才讓車子脫困。雖然車子底盤受損輕微，不需要修理，但這一幕影像被路過民眾拍照貼上臉書（facebook）社團後，引來網友熱議。

有網友笑問，「 玩命關頭（電影）來天元宮取景嗎」；也有網友質疑是合成照，或說「有錢就是任性」，竟把賓士車當越野車使開。（編輯：戴光育）1080821