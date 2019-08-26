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颱風後漂流木撿拾 台東縣府公告即起開放

最新更新：2019/08/26 18:15
颱風白鹿來襲，造成不少國有竹木漂流至海岸邊，台東縣政府農業處26日公告，即日起富岡漁港以南到富岡野溪出海口為民眾可撿拾區域，第一階段到9月9日止，先開放設籍台東市、卑南鄉的居民撿拾。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真　108年8月26日
颱風白鹿來襲，造成不少國有竹木漂流至海岸邊，台東縣政府農業處26日公告，即日起富岡漁港以南到富岡野溪出海口為民眾可撿拾區域，第一階段到9月9日止，先開放設籍台東市、卑南鄉的居民撿拾。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真　108年8月26日

（中央社記者李先鳳台東縣26日電）颱風白鹿來襲造成不少國有林木漂流到海岸邊，台東縣政府農業處公告，從今天起富岡漁港以南到富岡野溪出海口為民眾可以撿拾的區域，並提醒若在保安林範圍的海灘，只能徒手撿拾。

第一階段開放為設籍台東市、卑南鄉的居民可以撿拾，第二階段開放設籍台東縣的當地居民。

縣府農業處指出，為清理不具價值的漂流木，依據森林法第15條及行政院農委會「處理天然災害漂流木應注意事項」辦理。第一階段從今天開始到9月9日止，開放設籍台東市及卑南鄉的居民撿拾清理，第二階段從9月10日起到9月24日止，只要是設籍在台東縣的居民都可以撿拾清理。

農業處呼籲當地居民撿拾漂流木時，要隨身攜帶身分證作為證明文件，沒有當地居民身分或未按公告範圍、期間撿拾清理者，得報當地警察機關依森林法第50條及刑法相關規定辦理。

縣府農業處表示，民眾在公告期間撿拾漂流木應注意如果在保安林範圍的海灘，不開放使用機具撿拾，只能以徒手方式自由撿拾；其他可用車輛載運者，以3.5噸（含）以下車輛為限。

依據森林法第52條第4項所規定貴重的樹種有紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠、台灣杉、巒大杉（香杉）、南洋紅豆杉（台灣紅豆杉）、櫸（台灣櫸）、烏心石、牛樟、台灣檫樹、黃連木、毛柿，如果民眾拾獲以上樹種，並無國有、公有註記及烙印，應向台東林管處申請拾得漂流木登記搬運，以確定其歸屬。（編輯：林沂鋒）1080826

台東縣政府農業處26日公告，即日起，富岡漁港以南到富岡野溪出海口開放民眾撿拾漂流木，第一階段至9月9日止，先開放設籍台東市、卑南鄉居民拾取，之後第二階段再開放給設籍台東縣居民。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真　108年8月26日
台東縣政府農業處26日公告，即日起，富岡漁港以南到富岡野溪出海口開放民眾撿拾漂流木，第一階段至9月9日止，先開放設籍台東市、卑南鄉居民拾取，之後第二階段再開放給設籍台東縣居民。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真　108年8月26日
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