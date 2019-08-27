日本防災演習將登場 北市搜救隊東京交流

（中央社記者黃麗芸台北27日電）「2019日本東京綜合防災訓練暨演習」即將登場，台北市消防局連續第13年受邀參與觀摩演練，屆時將模擬東京地區發生強震進行演習，並交流人命搜索、建物支撐破壞等項目。

北市消今天發布新聞稿表示，日本每年於全國各地同時舉辦「綜合防災演習」，藉此喚起民眾防災意識，並強化相關單位防災整備。

同時，東京都也透過亞洲主要城市所合作的「危機管理網」名義，邀請主要城市搜救隊共同參與演習，提升國際間搜救隊聯合救援能力和相互支援即時力。

北市消指出，「2019日本東京綜合防災訓練暨演習」將於8月28日至9月2日登場，台北市搜救隊由北市消第四大隊組長劉奎佑將率5人搜救隊伍前往日本東京共襄盛舉，這也是北市消連續第13年受邀參與觀摩演練，局長吳俊鴻今天也授旗和勉勵。

演習期間，北市消說，台北市搜救隊將拜會東京都消防廳與消防技術安全所，進行相關技能交流活動，針對人命搜索、建築物支撐破壞、傷患後送等項目交流；另外，這次演習以模擬東京地區發生強震事故，東京都透過危機管理網請求其他會員城市前往支援。

北市消表示，台灣與日本位處環太平洋火山帶上，災害潛勢相仿更需互相學習與協同防災，日本綜合防災演習每年有近100萬日本民眾參與，包括警消人員、部隊及各種義工，規模可謂亞洲首屈一指，希望藉由這次演習與各會員城市交流救援技術與經驗切磋，精進北市防救災能力。（編輯：方沛清）1080827