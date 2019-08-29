大巨蛋防災避難電腦模擬當機 都審會激辯

（中央社記者劉建邦、梁珮綺台北29日電）台北市政府今天審查大巨蛋案，由新委員接手，聚焦防災避難電腦模擬，討論6種模擬程式結果，遠雄提出執行時出現電腦當機，認為參數有問題，引發激辯。

主席、都市發展局長黃景茂決議，由都發局發文聯繫軟體公司釐清當機原因，此外，議員建議可回聘上一屆委員，因回聘需向上呈報，但會先邀請上屆委員參加會前會議，提供專業意見。經4小時討論，大巨蛋案延至下次再審。

大巨蛋案未解，台北市都市設計審議委員會今天召開會議，由新任委員接手審查。前都發局長林洲民昨天先在臉書提及，這次都審會是第一次審查大巨蛋防災避難電腦模擬，但遠雄交出防災避難電腦模擬卻不及格。

依都發局今天提供資料顯示，都審會討論大巨蛋防災避難電腦模擬設定，分別以避難人員速度為每秒1.2公尺、0.6公尺達成6種結果；狀況部分包含8分鐘離開座位席、15分鐘離開場館、全部人員離開基地總模擬時間。

但遠雄報告提及，因參數設定有衝突，執行其中一種模擬結果，導致電腦當機，引發列席人員激辯。包含大巨蛋護樹團體、民進黨籍市議員簡舒培、無黨籍議員邱威傑等議員及當地里長都列席。

都發局新聘諮詢委員許宗熙提到，過去都審會提出電腦模擬參數有衝突，像要求調整容留人數，卻還提及應考量離場人數引發混亂狀況，可能是因都審會上次提供遠雄電腦模擬參數有狀況，才導致電腦當機。

但簡舒培認為，遠雄提到模擬參數有問題，導致電腦當機，這部分應該解釋，是軟體問題還是使用者有狀況，此外，都發局已聘請府外專家當諮詢委員，可依此方式回聘上一屆委員。邱威傑提及，許多上一屆委員未續聘，是否可能受到政治影響，新委員應支持過去決議，而非推翻。

遠雄代表報告時強調，電腦模擬軟體是正版，並秀出證明文件，至於參數調整，是依都審會要求，導致數據互斥，讓軟體當機，且執行模擬一段時間後，才發生當機狀況。

委員建議，針對電腦模擬參數部分，可發文要求軟體公司解釋當機原因，才能改善雙方爭點。

黃景茂決議，針對電腦模擬參數部分，今天先通過部分結果，但其中執行模式導致當機，由都發局行文軟體公司，了解當機原因，並留到下次會議討論，也會依議員建議，安排新委員赴大巨蛋現勘。

另外，會議進行至討論57輛大客車臨停方案時，黃景茂原想依上次複審結果通過，遭現場議員、里長強烈抗議。黃景茂最後決議，留待下次會議討論，且交通局等單位應先向里長、議員說明。大巨蛋要全面復工，仍須經都審、環評、建照變更。

台北市長柯文哲上午接受媒體聯訪時說，無論大巨蛋案審查過關與否，都很複雜，最好方式就是公開透明，這也是他堅持審查會要全程直播緣故，「因為密室協商，大家在後面喬才有問題」，盡量讓在審查爭議弊案時，以公開透明方式解決，才可減少外界疑慮。（編輯：李亨山）1080829