塔山電廠廠長交接 台電：金門10年不缺電

（中央社記者黃慧敏金門縣30日電）台灣電力公司塔山發電廠新、卸任廠長交接典禮今天舉行，主持監交的台電總公司發電處副處長鄭天德表示，9號和10號機組加入運轉後，足夠供應金門未來10年經濟發展所需電量。

交接典禮在塔山發電廠簡報室舉行，金門縣副縣長黃怡凱，以及塔山發電廠和夏興發電廠所在的地方人士多人觀禮。

鄭天德期勉新任廠長葉國佐承接陳文寬4年半來奠定的基礎，繼續提供金門穩定電力。鄭天德表示，因應金門繁榮發展所需，台電預估金門電力需求大幅提升，興建中的9號和10號機組試運轉中，未來一年供應7000萬度發電量，足夠金門未來10年經濟發展。

塔山發電廠是金門供電中樞，因本地建設發展日益蓬勃發展，用電量需求越來越多，因此，陳文寬在任內推動了塔山電廠擴廠工程，讓塔山電廠的發電業務逐漸步入正軌，邁向制度化。不過，陳文寬對去年和今年兩度出現全島大停電，向金門鄉親致歉；他說，9號和10號機組加入系統運轉後，可望提供金門穩定的供電。

屆齡退休的陳文寬感謝鄉親對他的疼惜，他說，金門民眾友善好客，而且環境優美，他靠著單車騎遍金門不下40次，對這裡的一草一木都留下深刻印象，離開金門依依不捨；他期許塔山電廠繼續全力以赴，共同打造符合鄉親需求的電力。

新任廠長葉國佐則是感謝台電讓他來到好山好水好舒服的金門，讓他有異地學習成長的機會；他的夫人馬金桃和澎湖尖山發電廠同事多人今天到場為他加油打氣，他高喊，「太太，我愛你」，全場報以熱烈掌聲。

此外，黃怡凱曾在澎湖服務多年，與葉國佐是舊識。黃怡凱笑說，「請夫人放心，我會把他看好」。（編輯：張芷瑄）1080830