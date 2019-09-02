阻溺水憾事發生 侯友宜大豹溪宣導水域安全

新北市政府表示，已公告大豹溪水域限制及禁止水域遊憩活動範圍、種類及時間，並組成「水安聯合巡查小組」排程進行聯合稽查，保障民眾戲水安全。中央社記者王鴻國攝 108年9月2日

（中央社記者王鴻國新北2日電）各縣市溺水意外頻傳，新北市長侯友宜今天下午到三峽大豹溪慰問警消及民間救難團體駐點辛勞，並提醒遊客來溪邊戲水消暑時要注意水域安全，以防止溺水憾事發生。

市府為展現市府守護民眾水域安全決心，並慰問駐點民間救難團體辛勞，侯友宜今天率消防局等相關局處人員員前往大豹溪視察及發放扇子宣導品，提醒遊客注意水域安全。

侯友宜表示，目前大豹溪水域駐點警戒勤務，消防人員駐點11處，民間救難團體協助駐點17處，從4月分勤務啟動迄今，民間救難團體協勤動員3423人次，協助消防人員成功救起24名戲水民眾，防止溺水憾事發生。

他表示，感謝新北市眾多的民間救難團體在第一線的現場駐守警戒，守護民眾的生命安全，積極協助執行水域安全警戒站勤務。為減低危險水域風險，強化各項災害搶救能力，希望讓市民快樂出門，平安回家，一起共創幸福、美麗的安全城市。

新北市政府表示，已公告大豹溪水域限制及禁止水域遊憩活動範圍、種類及時間，並組成「水安聯合巡查小組」排程進行聯合稽查，遇特殊天候時會勸導疏散民眾上岸，倘民眾違規屢勸不聽，將進行蒐證取締，以捍衛保障民眾戲水安全。（編輯：張銘坤）1080902