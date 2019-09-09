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大安西濱橋下閒置空間 蔡其昌會勘爭取活化

最新更新：2019/09/09 14:04

（中央社記者郝雪卿台中9日電）立法院副院長蔡其昌今天邀集相關單位，會勘大安區龜殼里西濱橋下閒置空間活化工程。他說，獲相關單位同意，爭取到350萬元經費打造休閒遊憩空間，預計明年3月完工。

蔡其昌邀集農委會水保局台中分局、台中市議員施志昌及龜殼里長洪正義等人會勘大安區龜殼里西濱橋下閒置空間活化工程，將挹注總經費350萬元設置遊憩空間進行活化。

台中市大安區龜殼里西濱公路橋下與中山南路交叉路口有一處荒蕪空間，為了提供大安區龜殼里做為社區休閒活動空間使用，洪正義向施志昌及蔡其昌陳情反映，盼能爭取經費進行改善活化。

蔡其昌表示，海線地區較少像市區擁有許多整片的公園綠地，而里長及地方鄉親不斷向他的服務團隊反映，希望能將既有閒置空間活化再利用，像西濱橋下這樣的一塊空地荒廢閒置，政府還得施作欄杆圍起來避免成為地方治安及環境死角。

透過今天的會勘，蔡其昌說，取得相關單位同意，爭取到350萬元經費打造休閒遊憩空間，完工後將讓地方的阿公、阿嬤們可以帶孫子來此作簡易的休閒活動。

施志昌表示，此案將由農委會水保局編列預算改善，工程內容包含排水溝加蓋50公尺、既有鋪面改善350平方公尺及周邊環境綠美化200平方公尺，預估總經費約350萬元，現已進入規劃設計階段，預計109年3月底前即可完工，他將再向市府爭取經費設置運動設施，回應當地民眾的需求。（編輯：林沂鋒）1080909

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