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澎湖召開全國地方財政會議 提高財務效能

最新更新：2019/09/10 20:31
「第21次全國地方財政聯繫會議」10日移師澎湖舉行，澎湖縣長賴峰偉（中）致詞表示，中央與地方政府財政同仁齊聚分享經驗，有助健全地方財政發展。（澎湖縣政府提供）中央社 108年9月10日
「第21次全國地方財政聯繫會議」10日移師澎湖舉行，澎湖縣長賴峰偉（中）致詞表示，中央與地方政府財政同仁齊聚分享經驗，有助健全地方財政發展。（澎湖縣政府提供）中央社 108年9月10日

（中央社澎湖10日電）第21次全國地方財政聯繫會議今天在澎湖召開，澎湖縣長賴峰偉希望透過中央與地方政府財政同仁齊聚分享經驗，有助健全地方財政發展，提高財務效能，落實地方自治。

與會的財政補國庫署長蕭家旗表示，各縣市政府必須加強地方財政開源節流機制，落實財政資源有效運用，逐步縮短財政收支差距，邁向財務健全。

賴峰偉表示，澎湖以觀光、漁業為經濟命脈，近年面臨海洋垃圾威脅、漁業資源匱乏等問題，目前澎湖縣已進行180公里海岸線淨灘，共清理260頓海洋廢棄物，也清除6萬6000公尺海底覆網，未來仍會持續投入大量人力、物力來永續海洋生態、活化海洋資源。

賴峰偉指出，澎湖在陸域部分，積極取締砂石濫採、遷墓釋地、闢建公園與綠樹，海域部分則推動海洋治理，盼再現澎湖海洋新生機。

賴峰偉也提到，將來若能與泉州晉江機場直航，兩岸觀光效益可協助地方政府開闢自治財源，提升澎湖財務效能，落實地方自治的願景。(編輯:孫承武)1080910

第21次全國地方財政聯繫會議10日在澎湖盛大舉行，約120名各縣市政府財政官員出席與會，眾人並合影留念。（澎湖縣政府提供）中央社　108年9月10日
第21次全國地方財政聯繫會議10日在澎湖盛大舉行，約120名各縣市政府財政官員出席與會，眾人並合影留念。（澎湖縣政府提供）中央社　108年9月10日
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