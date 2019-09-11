北市擴大減廢 百貨及購物中心內用將禁免洗餐具

（中央社記者陳怡璇台北11日電）北市環保局表示，明年1月1日起，北市54處百貨公司及購物中心，內用不得提供「各類材質免洗餐具」，違規者將依「廢棄物清理法」第51條，處1200元至6000元罰鍰。

台北市環保局表示，105年4月起於市政大樓實施禁用一次性及美耐皿餐具，採「由內而外」、「由公而私」原則，持續逐步推動減少各類免洗餐具的使用，109年1月1日起將再擴大到台北市54處百貨公司及購物中心，屆時上述場所內用不得提供「各類材質免洗餐具」，違規者將依「廢棄物清理法」第51條，處新台幣1200元至6000元罰鍰。

環保局長劉銘龍表示，為持續推動減少各類免洗餐具的使用，在多次溝通爭取下，環保署已於108年8月8日公告修正免洗餐具限制使用規定，新增百貨公司業、購物中心及量販店業，內用不得提供「各類材質免洗餐具」，並授權地方政府提報實施日期，報中央核准後發布實施。環保局已於8月16日及20日辦理2場業者說明會，並於9月2日函報環保署，北市54處百貨公司及購物中心將自109年1月1日起實施。（編輯：張銘坤）1080911