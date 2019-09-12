演員陳昭榮行善 捐2萬公斤白米助宜蘭弱勢

（中央社記者沈如峰宜蘭縣12日電）由演員陳昭榮領導的社團法人中華心蓮心公益協會，近年來常送暖到宜蘭。他今天代表協會再度捐出2萬公斤白米給宜蘭弱勢家戶，希望藉此拋磚引玉，大家共植福田。

中華心蓮心公益協會為陳昭榮父親陳忠雄創辦，陳忠雄過世後由陳昭榮接手，並於台灣各地設立多處據點，持續針對需幫助的貧困家庭進行捐棺、濟貧、公益救助等，幫助無數家庭度過難關。此外，近年來也連續捐贈白米給宜蘭縣弱勢族群。

秋節到，為持續關懷宜蘭縣弱勢族群及社會福利機構，中華心蓮心公益協會今天在宜蘭縣社會福利館舉辦捐贈儀式，陳昭榮代表協會捐出2萬公斤白米，其中1萬3000公斤捐贈縣府，7000公斤捐贈三星鄉、大同鄉、蘇澳鎮公所等單位，由受贈單位統籌發放給需要的團體或民眾。宜蘭縣長林姿妙在會場頒發感謝狀，感謝協會長年的愛心付出。

「我賺10塊錢就想要捐2塊錢出去，但捐2塊錢之後卻獲得更多福報」陳昭榮說，他長年之所以在社會行善除受父親影響之外，這種神奇的因果關係也一直驅動他堅持為社會付出。總之，多做善事發揮正能量，讓正能量能深入台灣各角落，這些都會有善報。（編輯：張銘坤）1080912