新店碧潭幾米超級月亮 重新療癒身心

知名繪本畫家幾米團隊與新北市新店區公所在碧潭風景區打造地景藝術，15米的「超級月亮」漂浮在新店溪碧潭水面，傳達溫暖氛圍。（資料照片，新北觀旅局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年9月13日

（中央社記者黃旭昇新北13日電）台灣著名繪本畫家幾米的「月亮忘記了」繪本，今年出版滿20週年。幾米團隊在新北市新店溪碧潭打造15米的漂浮月亮，展出至11月13日，白天與夜晚都可欣賞到不同的地景藝術景致。

新北市府觀光旅遊局今天表示，月亮是幾米作品裡經常出現的元素，象徵溫暖、呵護與守望。幾米的「月亮忘記了」繪本，今年出版滿20週年，全球發行超過12種語言版本，撫慰廣大讀者的心。

幾米開創獨有的成人敘事風格，跳脫傳統繪本框架，「月亮忘記了」創作於1999年9月，內容講述一名單親家庭的小男孩，有天遇見從天上掉下來的月亮後，交織而成的故事。當年適逢九二一地震，故事繪本療癒許多人的內心。

新店區公所與幾米團隊在碧潭新店溪水面，打造漂浮的超級月亮，將繪本中的角色搬到新店碧潭，利用充氣氣球打造3個地景藝術，今天開始展出60天，企圖與中秋月亮相互輝映。

其中，有15米的漂浮月亮，現身於碧潭的新店溪，月亮上面有藍色的小男孩陪伴，鵝黃色月亮還有微笑的嘴唇，散發靜謐與美好的溫暖光輝。

另外兩個則是縮小版的月亮，分別戴著耶誕帽子、打著蝴蝶結，企圖與碧潭自然山水結合，傳達溫暖的感覺。

市府觀旅局今天表示，幾米超級月亮自13日起展出至11月13日止，白天可欣賞到不同景致，展現截然不同的碧潭風情；夜晚可看見雙月相互輝映，撫慰人心。（編輯：張銘坤）1080913