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接任新竹縣文化局長 田昭容：在地文創行銷國際

最新更新：2019/09/16 15:06
前新竹縣政府社會處長田昭容，16日接任市府文化局長。田昭容表示，將推動在地農產結合文創，行銷國際，打開竹縣特色知名度。中央社記者郭宣彣攝 108年9月16日
前新竹縣政府社會處長田昭容，16日接任市府文化局長。田昭容表示，將推動在地農產結合文創，行銷國際，打開竹縣特色知名度。中央社記者郭宣彣攝 108年9月16日

（中央社記者郭宣彣新竹縣16日電）前新竹縣政府文化局長李猶龍日前被檢舉公車私用請辭後，由前縣府社會處長田昭容接任，今天交接。田昭容表示，將推動在地農產結合文創，行銷國際，打開竹縣特色知名度。

前新竹縣文化局長李猶龍日前被檢舉公車私用，新竹地檢署檢察官5日指揮新竹市調查站，到文化局帶回李猶龍等4人，李猶龍透過發表聲明，向新竹縣長楊文科請辭獲准。

新竹縣政府今天舉行文化局長交接典禮，由縣長楊文科擔任主持人、主計處長黃文琦監交。新任文化局長田昭容表示，她首要工作是將現有縣政繼續推行，並檢視前幾任局長的耕耘，讓竹縣文化產業在地化外，還要接軌國際發揚光大。

田昭容說，她會強化與縣府各局處橫向聯繫，例如將農產品結合文化一同行銷，此外，在政府部門資源有限情況下，要如何結合社會資源，推行文化相關工作，都是她將努力的方向。

縣長楊文科表示，田昭容學經歷豐富，擔任過國代，也曾在縣府擔任社會處長，本身也是新竹縣的女兒，了解地方。未來，縣府的對外發言，也將考慮由田昭容負責。

楊文科說，文化工作推動辛苦，也常在假日辦理大型活動，他期盼，田昭容未來能善待員工、接受溝通，帶領文化局同仁，繼續完成推動浪漫台三線、六張犁東興圳、縣志續修、公共圖書館總館等文化工作。（編輯：李錫璋）1080916

新竹縣政府文化局長16日舉行交接典禮，縣長楊文科（左2）擔任主持人，原代理局長郭慧龍（左）和新任文化局長田昭容（右）交接印信。中央社記者郭宣彣攝 108年9月16日
新竹縣政府文化局長16日舉行交接典禮，縣長楊文科（左2）擔任主持人，原代理局長郭慧龍（左）和新任文化局長田昭容（右）交接印信。中央社記者郭宣彣攝 108年9月16日
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