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最美公車亭吹熄燈號 地方希望有人接手照顧

最新更新：2019/09/19 14:45

（中央社記者盧太城台東縣19日電）台東縣東河鄉舊省道「知路橋」公車招呼站，被譽為最美的公車亭。管理的游姓民眾因租金問題，已悄悄吹起熄燈號。地方希望能有人接手管理。

台11線東河鄉東河村老街入口的「知路橋」公車招呼站，過去冷冷清清，1天不到10人候車。民國106年間，友善農作分享平台創辦人游全民不忍心讓這公車站牌孤伶伶，一下被吹到路中間，一下子又被吹到水溝，不是歪了就是斜了，於是決定將它變裝。

游全民把簡陋的招呼站變成「招呼亭」，以當地咕咾石當牆，屋頂是茅草，還種上台東蘇鐵，結合綠能概念，亭後還有廁所，椅子旁就是充電器。公車亭後面有2棵百年老榕樹，搭車民眾可以到樹蔭下「免費奉茶」。

網友和遊客都說「這是最美的公車亭」，甚至有民眾看著公車來了，還捨不得上車。

最近，有遊客發現，最美麗的公車亭旁游全民經營的禮品店在7月拉下鐵門，寫著「已熄燈」、「欠租金，已終止合約」；公車亭的免費茶水也停止供應，屋頂的茅草也被強風吹落，就像一個廢棄的公車亭。

成功鎮文史工作者鄭國正日前看到這景象，他說，荒涼的景象令人不捨，期盼「有心人」的再次出現，讓來訪的遊客能放鬆身心儘情享受大自然的山海風光之餘，也可感受到「台東」濃濃最真心的人情味。

也有附近民眾希望，由東管處的介入經營，使這個車站成為東部新的人文觀光景點。

東河鄉公所表示，游全民因租金問題和林姓地主解約，根據鄉公所了解，林姓地主是「不願意放棄的」，他最近已經開始整理，相信不久後「最美的公車亭」會風華再現。（編輯：林沂鋒）1080919

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