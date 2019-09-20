國慶煙火24日試放 屏東河濱公園當天不開放

（中央社記者郭芷瑄屏東縣20日電）今年國慶煙火將在高屏溪屏東河濱公園施放，屏東縣政府今天指出，預計24日晚間試放3分鐘，當天屏東河濱公園將管制不開放，並呼籲往來高屏大橋駕駛人不要在橋上停留觀看。

延續台灣燈會的熱度，屏東縣政府爭取到今年國慶煙火在屏東舉辦，擇定在高屏溪屏東河濱公園施放。屏東縣政府今天發布新聞稿指出，24日晚間將試放煙火3分鐘，測試落焰區範圍，以確保正式施放時安全順利。

屏東縣政府發言人黃建嘉在新聞稿中表示，今年國慶煙火計劃施放1萬6000發以上的煙火彈，時間長達42分鐘，其中煙火最高超過200公尺，面寬達400公尺，十分壯觀。

黃建嘉指出，為確保10月10日當天施放準確，事先須經過測試及掌握落焰區範圍，包括煙火彈施放後落焰是否會影響到觀眾區及周邊建築，因此在煙火正式施放前，布彈一定要調整到視覺、安全最佳位置，才能規劃最佳觀賞區域，讓民眾可以舒適又安全欣賞美麗煙火。

黃建嘉說，屏東河濱公園採低度開發，有許多草地及濕地。配合國慶煙火施放，場地正進行整理，還有架設夜間燈光照明、地面整備等配套措施，因此24日晚間試放現場不開放。

黃建嘉表示，屏東河濱公園於24日上午10時起將實施周邊入口管制，禁止人車進入；當晚7時將進行全面清場，嚴禁人車逗留，請民眾配合。

另外，縣政府指出，高屏大橋是往來屏東、高雄的重要橋梁，交流量繁重，縣府曾與路權單位實際至橋上測量，高屏大橋兩側水泥護欄加上欄杆高度僅約110至120公分左右，基於安全考量，請民眾不要停留在橋上觀賞煙火試放。（編輯：戴光育）1080920