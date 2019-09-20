澎湖清除9萬公尺覆網 漁礁救援活化海洋

（中央社澎湖縣20日電）澎湖縣政府今年展開清除海底覆網，截至今天止，共清理出近9萬公尺，已達3年18萬公尺清除目標的近半數，成果豐碩。

澎湖縣政府農漁局今天下午在水產種苗繁殖場舉辦「漁礁救援，一網打盡」成果展，由澎湖縣長賴峰偉、漁業署主秘繆自昌等人共同主持，並頒感謝狀感謝海洋志工認養海域，協助政府清除覆網，調查珊瑚礁區狀態，肯定志工為澎湖海洋活化、漁業資源永續的努力。

賴峰偉表示，海洋活化12支箭，讓海洋資永續，其中清除海底覆網是其中之1箭，今年目標是萬公尺，3年清除海底覆網18萬公尺，今年在東北季風吹起，高雄科技大學與澎湖潛水協會等志工的努力下，復甦漁業資源，恢復藍色珊瑚礁榮景，已從海底撈起近9萬公尺的覆網，超前進度許多，對他們表示肯定與感謝。

繆自昌則表示，漁業署最近2年補助澎湖新台幣3億2000萬元執行清除覆網、海洋生物復育、烏崁栽培漁業示範區等，未來漁業署將從刺網轉型、環保艦隊等源頭管制，復原珊瑚礁，讓魚類有良好生活環境。

澎湖縣政府今天在水產種苗繁殖場舉辦「漁礁救援，一網打盡」成果展，展出今年迄今，清除海底覆網清除的成果，同時了解澎湖海域珊瑚礁生長與一窺清除海底覆網作業過程。（編輯：陳清芳）1080920