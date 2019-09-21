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創意台中文創展登場 邀民眾感受生活魅力

最新更新：2019/09/21 16:40

（中央社記者趙麗妍台中21日電）台中市文化局舉辦「創意台中」文創設計展演今天開幕，今年度的主題BETTER TOMORROW追求更好的明天，並規劃系列活動，邀約市民感受台中創意的生活魅力。

「創意台中」是台中市每年度都會舉辦的文創設計展演活動，透過不同主題詮釋台中的創意生活，提供市民各種貼近生活的體驗與感官享受，感受台中創意的生活魅力。

台中市文化局集結近百名設計師，即日起至10月6日在審計新村、范特喜聚落，規劃一系列主題策展、戶外裝置、講座等精彩活動。開幕式今天在審計新村舉行，由台中在地黑角舞團開啟序幕，11戶創意主題展間首度對外開放。

文化局副局長施純福表示，文化局秉持著重文創、搭平台、接地氣、文化財的理念，持續扶持在地文創業者，建構出「富市台中，新好生活」，歡迎民眾前來參與盛會。

文化局表示，以「打開房間看創意」為主題策展，結合審計新村、范特喜聚落，規劃11戶創意主題展間，呈現台中從海平面至海拔3000多公尺之上的山、海、屯、城的風貌，展現台中在不同場域中，豐富的生活色彩。（編輯：張芷瑄）1080921

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