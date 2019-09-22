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遭批不宜支持國片返校 高雄文化局籲勿政治操作

最新更新：2019/09/22 09:40
影片來源：華納兄弟台灣粉絲俱樂部 YouTube頻道

（中央社記者陳朝福高雄22日電）前高雄市文化局長尹立發文指出，國片「返校」是由「高雄人」參與投資，以往高市府投資後會協助行銷等，但這次市府毫無行動，「高雄人」神隱了，「原來是上面交代不宜支持」。

對此，高雄市文化局發表聲明表示，對於「高雄人」投資影片均會全力支持，請勿憑個人想像，捏造事實，更不要傷害競競業業的市府同仁。

聲明中，文化局指出，市府對於「返校」的協助，除投資拍攝外，勘景、協拍及後續行銷宣傳都全力支持協助，「絕無所謂上級指示不支持的狀況」。

市府除補助「返校」的高雄首映會、相關行銷費外，行銷通路包括公車燈箱、8月及9月的文化高雄月刊、高雄捷運站CF播映等，一樣都沒少。

文化局表示，對於尹立持續以文化局為戰場，以不實言論抹煞文化局的努力感到不解，籲勿因政治操作，昨是今非，無限上綱。

尹立昨天下午在臉書（facebook）貼文指出，「返校」在高雄上映異常平靜，本來是最支持國片的城市，代表「高雄人」投資的代表卻神隱了，未辦首映、幾乎也沒宣傳。

他表示，原來是「上面交代不宜支持」，「民主走到今天，政治影響創作表現，原來說是100分的都是0分」。

尹立說，他找了好友，自己辦一個小小民間特映會聊表支持，「返校」部分場景是在高雄市的黃埔新村拍攝，呼籲高雄人一定要用行動支持「高雄人」投資拍攝的電影。

他表示，過去在文化局，只要是高雄投資、協拍電影，都會盡全力行銷、活動推廣、首映及包場等，前高雄市長陳菊也幾乎都會到場支持，例如血觀音、幸福路上、癡情男子漢等。

尹立指出，「高雄人」投資「返校」，最後變成連支持這個自由的題材都沒有，實在很諷刺，他呼籲大家用行動支持國片。（編輯：戴光育）1080922

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