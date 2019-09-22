北海岸國際風箏節登場 20對愛侶齊放風箏

（中央社記者葉臻新北22日電）新北市北海岸國際風箏節今天登場，適逢20週年，特別以「箏愛北海岸」為主題，邀請20對愛侶放風箏，另有來自德國、美國、日本、新加坡、韓國等20個隊伍參加，場面十分熱鬧。

2019新北市北海岸國際風箏節今天在石門區石門風箏公園登場，今年風箏節由亞洲國際風箏聯合會偕同德國、美國、印尼、日本、新加坡、馬來西亞、韓國等20個隊伍，共百位國內外風箏好手參加。

新北市政府文化局表示，現場參加的20對愛侶當中，最高齡的是石門在地人、85歲的鄭金傳與87歲的太太曾榮立，兩人結縭60年，曾奶奶笑說，年輕的時候生活忙碌，想放風箏沒有機會，一直到現在才終於和老伴一起來放風箏圓夢。

文化局表示，今年來台的國外風箏團隊，帶來的造型風箏都很精采，包括德國隊的芝麻街卡通造型風箏、新加坡小獅王風箏、印尼的15米紅猴王風箏等，還有20年不缺席的日本隊櫻庭夫婦，除帶來日本浮世繪風箏。

國內的風箏達人也帶來超過20米的章魚、魟魚等大型海洋系列風箏，新北市政府也特製了一款性平企鵝CEO的風箏一起放飛上天。

新北市政府副市長吳明機表示，新北市北海岸國際風箏節今年邁入20週年，以「箏愛北海岸」為主題，邀請20對愛侶同場放風箏，並結合在地的特色店家展出風箏工藝，打造風箏嘉年華。（編輯：張銘坤）1080922