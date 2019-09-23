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國小校友隨手拿指南針愧疚至今 歸還發懺悔信

最新更新：2019/09/23 17:18
嘉義市蘭潭國小一名校友因當年隨手拿走學校的指南針，愧疚至今，日前寄還學校，並附上新台幣2000元，也盼校方以他的故事提醒學弟妹有錯當改、勿做壞事。（蘭潭國小提供）中央社記者黃國芳傳真　108年9月23日
嘉義市蘭潭國小一名校友因當年隨手拿走學校的指南針，愧疚至今，日前寄還學校，並附上新台幣2000元，也盼校方以他的故事提醒學弟妹有錯當改、勿做壞事。（蘭潭國小提供）中央社記者黃國芳傳真　108年9月23日

（中央社記者黃國芳嘉義市23日電）嘉義市蘭潭國小一名校友，因隨手拿走學校的指南針，愧疚至今，日前寄還學校，並附上2000元，期盼校方將他的故事告訴學弟妹，「做壞事會讓人良心不安，有錯及時改正」。

蘭潭國小校長吳青香今天表示，日前收到一個很特別的包裹，寄件人署名是江心懺，包裹內有一個指南針，以及新台幣2000元，還有一封署名為懺悔者的信。

信中提到：「在校時，校方因經常舉辦科學營，自己對天文產生濃厚興趣，有次在自然教室打掃時，看見指南針非常喜愛，就隨手拿走一個，當時因年紀小並不覺得罪孽深重。」

信中還提及，隨著自己年紀增長，體認到雖然它只是一個指南針，卻是來自各方的善舉，才能捐給學校讓學生使用，自己竟為一己之私做出不齒行為，內心背負著沉重愧疚至今。

這名校友最後提起勇氣歸還指南針，並捐款給母校，期盼學校能夠將他的故事告訴學弟妹，明白做壞事會讓人良心不安如此之久，因而要及時改過。

吳青香指出，指南針上的貼紙顯示為「嘉義市天文協會第一、二屆理事長贈」，嘉義市天文協會成立於民國76年，由此可推算這名校友約是20、30年前的校友。

吳青香說，收到這個包裹時，內心相當感佩，決定好好利用這個故事來啟發孩子誠實及勇於認錯的態度，特別利用學校晨會分享他的故事，同時以「誠心懺悔，就能讓心燦爛起來」為題撰文，鼓勵更多學子誠實的可貴。

另外，校方將利用捐款2000元設置「從心出發」全球首都方位盤，安裝在校園中原有的日晷旁邊，配合世界主要城市的距離示意圖，除了讓它發揮觀測天文的效益外，更要強化學童國際觀。（編輯：黃世雅）1080923

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