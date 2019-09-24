國慶煙火試放1500發 閃亮高屏溪夜空

為掌握國慶煙火施放準確度，屏東縣政府24日晚間在屏東河濱公園試放，雖然沒有音樂伴奏，但短短5分鐘，已讓人對國慶當天長達42分鐘的煙火秀期待萬分。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年9月24日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣24日電）為掌握國慶煙火施放準確度，屏東縣政府今天晚上在河濱公園試放5分鐘煙火，約1500發煙火彈閃亮高屏溪夜空，縣長潘孟安邀民眾國慶當天到河濱公園觀賞有交響樂伴奏的煙火。

今年國慶煙火在屏東高屏舊鐵橋的河濱公園施放，縣政府晚上8時試放5分鐘的煙火，面寬100公尺，高空200公尺，低空50公尺，雖然沒音樂伴奏，但短短的5分鐘，已讓人感受到國慶日當天42分鐘國慶煙火的精采。

縣長潘孟安表示，今年國慶煙火預計施放42分鐘，今天的試放除了確認落焰不會影響到觀眾區，焰火佈彈也將調整到最佳視角及視覺，10月10日一定給大家最美的國慶煙火，今年國慶煙火比照台灣燈會intel無人機表演，特別創作專屬音樂，並邀請國立台灣交響樂團現場演出，當天搭配煙火，視覺及聽覺都是震撼享受。

潘孟安表示，今天試放的面寬範圍只有100公尺，國慶日當天將有400公尺，可以想像當天的精采，歡迎民眾到現場觀賞煙火，享受交響樂與煙火造成的視聽震撼。

今年國慶煙火計畫施放超過1萬6000發以上的煙火彈，最高可達200公尺，寬度400公尺，縣府觀光傳播處長黃建嘉指出，焰火佈彈設計還有前後深度距離約30公尺，高低焰火搭配，以產生視覺的層次感，透過試放，才能了解是否能夠呈現最理想的焰火視覺。

屏東睽違12年再度舉辦國慶煙火，儘管24日晚間的試放河濱公園現場管制不開放參觀，但仍有許多民眾聞風到管制區外，希望先睹為快。

至於網路熱議高屏溪兩岸哪裡是最佳觀賞點，「當然是屏東最棒！」潘孟安強力推薦，焰火的佈彈區位置在屏東端，從屏東才能看到寬達400公尺的炫麗壯觀焰火，及各式焰火設計，視野角度最正最美，一定要來屏東看。

縣府預估河濱公園可容納10萬至13萬觀眾，當天周邊路段都將實施交通管制，縣府已規劃交通接駁措施，將設6處停車場及2大轉運站，請民眾搭乘接駁車前往會場。

此外，縣府也特別提醒愛好攝影朋友，10日當天河濱公園管制空域，嚴禁使用空拍機，請勿違規攜帶使用，以免被擊落。（編輯：黃世雅）1080924

屏東縣政府24日晚間在屏東河濱公園試放5分鐘、約1500發的國慶煙火，閃亮高屏溪夜空，也吸引不少民眾駐足搶拍。中央社記者郭芷瑄攝 108年9月24日