群園機構董事長呂崇民父親辭世 超薦法會圓滿

台中市群園事業機構董事長呂崇民的父親呂國震日前辭世，25日在七期一處空地舉辦「佛力超薦呂國震居士法會」，由中台禪寺住持見燈大和尚親領108名法師及逾3000名居士代表參與。（群園機構提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年9月25日

（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市群園事業機構董事長呂崇民的父親呂國震於3日辭世，享壽98歲，今天在七期一處空地舉辦「佛力超薦呂國震居士法會」，恭送呂國震老先生安抵清涼彼岸。

呂崇民是台中市知名聞人，他的父親呂國震於3日安詳辭世，家屬不發訃聞、不辦公祭，僅在老家布置追思佛堂，6日至15日開放各界供花致意，期間，總統蔡英文、交通部長林佳龍、高雄市長韓國瑜夫婦、前行政院長賴清德、鎮瀾宮董事長顏清標等人都親自前往弔唁致哀。

中台禪寺今天為呂國震老先生舉辦「佛力超薦呂國震居士法會」，由住持見燈大和尚親領108名法師及逾3000名居士代表參與法會，虔誠恭誦「無常經」、念佛迴向，恭送呂國震老先生安抵清涼彼岸。

群園機構表示，呂崇民30餘年前，跟隨中台禪寺開山祖師惟覺老和尚修習佛法，為皈依三寶的弟子；父親呂國震受到影響也皈依佛門，一起護持佛法。呂崇民數十年來發心護持佛法，帶動各地政商界及社會人士修習佛法，深獲佛教界肯定。

群園機構指出，因感佩呂崇民長期積極推廣佛法、以及對佛教界的貢獻，來自中台禪寺全台各精舍的法師與居士代表們，全都自動自發參與這場法會，而且這次佛事由中台禪寺住持見燈大和尚指導，才能成就如此殊勝、莊嚴的法會，為佛教界居士罕見的殊榮。在這場超薦法會之後，呂國震老先生的佛事功德圓滿。（編輯：謝雅竹）1080925