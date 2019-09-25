避免受國慶煙火干擾 屏縣府徵流浪犬貓護狗天使

108年國慶煙火施放處屏東高屏溪舊鐵橋屏東端的河濱公園流浪犬貓多，24日晚間煙火測試結束後，有民眾機車上的狗籠裡裝了幾隻狗，踏板上也站著一隻狗，農業處表示將追查這名人士的目的。中央社記者郭芷瑄攝 108年9月25日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣25日電）今年國慶煙火將在高屏溪舊鐵橋屏東端的河濱公園施放，由於河濱公園流浪犬貓多，為避免犬貓被煙火聲音驚嚇，及避免施工單位與參觀民眾干擾，屏東縣政府徵求「護狗天使」。

農業處長黃國榮表示，為避免國慶日當天煙火的施放聲驚嚇到流浪犬貓，及避免施工單位與參觀民眾無意中干擾流浪犬貓，屏東縣政府農業處預計將這些流浪犬貓暫時移置，並施予絕育、施打晶片及注射疫苗。

黃國榮表示，為照護這些河濱公園當地的流浪犬貓，特地徵求「護狗天使」，照護期間為即日起至10月14日止，凡年滿18歲身心健康，具飼養犬貓經驗者，檢附姓名、聯絡電絡及地址，傳真至（08）7335529報名，經過專人審核照護環境後，就能加入短期「護狗天使」的行列。

黃國榮表示，目前已徵求到一名「護狗天使」，為求更多流浪犬貓能得到照護，期望與民眾攜手共進一同加入護狗天使的行列，喚起更多民眾對於動物福利的重視。

昨晚的國慶煙火試放，不少流浪犬因一時河濱公園湧進人群，不斷的吠叫，煙火測試結束後，出現一名民眾，機車上的狗籠裡裝了幾隻狗，踏板上也站著一隻狗，有人研判可能就是擔心流浪犬受干擾要暫時將牠們移置的愛狗人士，但農業處表示，還無法了解這名人士的目的，將追查，如果涉及買賣，將依動物保護法裁罰。（編輯：黃世雅）1080925