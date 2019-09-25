台大雲林分院攜手扶輪社 辦失智篩檢搶救記憶

（中央社記者葉子綱雲林縣25日電）如果失去了記憶，再美好的往事也是枉然，台大醫院雲林分院今天攜手國際扶輪3470區雲林分區，推出「搶救記憶」失智篩檢活動，盼早期發現、早期治療。

根據研究，罹患失智症人數有增多趨勢，其中，雲林縣潛在罹患者約有1萬人，台大醫院雲林分院及國際扶輪3470地區雲林分區各扶輪社，將於28日上午7時30分至下午1時，在台大醫院雲林分院虎尾院區1樓舉辦篩檢活動，盼早期發現可以發揮早期治療效果，為失智者找回青春的記憶。

台大醫院雲林分院失智症共同照護中心指出，台灣人口趨向高齡化，罹患失智症者愈來愈多，據統計65歲以上長者約每12人就有1名失智者，80歲以上罹患者更多，約每5人就有1名失智患者。

失智症共同照護中心說，雲嘉地區是全台灣高齡化最嚴重的區域，其中，雲林縣老年人口占全縣人口的17.7%，居全台第二名，而雲林縣潛在罹患失智症者約有1萬人。

失智症共同照護中心表示，早期失智症狀不明顯，若非特別留意，很容易被誤認為老化，而延誤就醫，可透過篩檢幫助民眾早期發現、早期治療，這次篩檢活動以「AD8極早期失智症篩檢量表」為評估工具，檢測時間約10分鐘，就能找出疑似症狀。

主辦單位表示，失智症篩檢活動在雲林不常見，希望透過活動，讓民眾對失智症早期症狀提高警覺，活動中同時安排記憶健康講座、促進腦力遊戲等，歡迎60歲以上雲林縣民，攜帶健保卡及身分證，由家人陪同受檢。（編輯：謝雅竹）1080925