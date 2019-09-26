民進黨議員指韓國瑜施政差說謊成性 欠3個道歉

（中央社記者王淑芬、陳朝福高雄26日電）高雄市議員康裕成等人指市長韓國瑜施政滿意度墊底、說謊等，欠高雄市民等3個道歉，但韓低頭不理會；國民黨議員稍後反擊並促陳菊也該為高負債道歉。

市議會今天下午持續施政報告及質詢，康裕成等人合併時間再聯合質詢。

民進黨議員高閔琳不滿上午質詢時藍綠肢體衝突事件，重播衝突影片指控是國民黨市議員陳美雅先出手打她。高閔琳也說韓國瑜任立委就暴力相向，質疑他主政的高雄市是否也號召「韓粉」施暴，促選民擦亮眼，讓暴力市長下台。

民進黨議員簡煥宗、何權峰再問韓國瑜是否請假參選，並質詢人事處長，未來韓國瑜請假是否都要請「無薪假」。韓國瑜說，「目前沒有請假規劃，如果有會向議會報告」。

市府人事處長說明，依規定，韓國瑜可請7天事假、14天休假；目前還剩事假1天6小時、休假13天6小時，如超過此規定就要扣薪。

康裕成拿出天下雜誌評比批評韓國瑜施政滿意度敬陪末坐，並指韓國瑜不思檢討，還將滿意度不佳賴給前朝說影響評比結果。

康裕成說，雜誌清楚的說明評比時間是自2019年7月22到8月6日，再者天下雜誌也聲明施政滿意度評比無關前朝。她抨擊韓國瑜施政滿意度墊底欠市民一個道歉、施政滿意度差賴給花媽應該道歉、說謊成慣性也應該道歉。

面對康裕成批評和民進黨逼3個道歉，韓國瑜多數時間低頭不理，康裕成多次要韓國瑜正視她的問題並道歉，他仍不理會，於是民進黨議員將「民調最後、賴給花媽、一直說謊要道歉」的看板置於韓國瑜位置前並以「韓國瑜欠3個道歉」做為質詢的結論。

隨後，國民黨議員黃香菽、陳美雅等人質詢，駁斥民進黨對韓國瑜的批評，黃香菽說，「那麼花媽也應該為高雄高負債道歉」。

市府研考會主委李銘義引用天下雜誌的調查說明，在調查中詢問受訪者覺得哪位縣市首長施政表現最好方面，韓國瑜雖不受多數高雄市民青睞，但是肯定是好的首長。

李銘義說，高雄市的經濟力下降1名、施政力上升2名，經濟、文教及環境等持平，所以高雄市的總體成績是持平的。（編輯：黃世雅）1080926