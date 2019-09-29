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首頁 / 地方

中國無名貨輪擱淺宜蘭 暫緩拖帶先避颱

最新更新：2019/09/29 14:57

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣29日電）一艘疑似中國大陸貨輪昨天擱淺在宜蘭縣頭城鎮大溪火車站前方礁石區，由於颱風逐漸逼近，相關單位決定今天暫緩拖帶，並布設攔油索防止海域受到污染，等颱風過後再繼續處理。

交通部航港局北部航務中心主任張德義表示，經拖船「冠軍輪」工作人員上午8時許登輪初步檢查，船上並未發現任何可疑物品，但機艙內有少許進水及漂浮油污。

他表示，原本預計將無名貨輪拖往蘇澳港，因蘇澳港防颱效果有限，研擬改拖至基隆港，但為防止船身若有破損再往外拖帶將衍生危險，上午經各單位研商後，將先以攔油索及吸油棉等防止油污染措施後，盡快採取因應避颱措施，等颱風過後再繼續處理船體移除工作。

海巡署艦隊分署27日凌晨4時45分接獲行政院國家搜救指揮中心通報，疑似有中國大陸籍貨輪在三貂角東北方27浬處漂流，經調派船艇前往查看，發現這艘貨輪沒有船名且船上無人，但船尾有蕪湖港字樣，研判為中國大陸安徽省蕪湖港籍船舶。

交通部航港局表示，經研析船型與長江流域的無動力砂石駁船類似，船上無主機等動力設備，應無重大油污染風險，但仍需妥善處置。（編輯：方沛清）1080929

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