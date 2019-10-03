高港土開高層互槓 董事長：討論過程不同意見

（中央社記者王淑芬高雄3日電）高雄港區土地開發公司總經理洪東煒不滿被質疑「懂不懂預算」，在和董事長沈妙姿討論預算時怒批「不尊重、要逼瘋同仁」。沈妙姿回應媒體兩人相處融洽，討論過程有不同意見是正常的。

洪東煒是原任高市府副市長，8月底轉任土開公司總經理，原任總經理沈妙姿升任董事長。近來外傳兩人不合，沈妙姿還在高階主管會議批評洪東煒「懂不懂預算」，昨天還因為預提110年預算，洪東煒槓上了沈妙姿，在3名處長面前怒嗆沈妙姿「不傾聽基層說法、不尊重專業、要逼瘋同仁」。

洪東煒接受中央社記者電話採訪時怒氣未消，續批沈妙姿自以為是，已經不理總經理，還不尊重公司總經理制的管理，也不尊重專業人員編列的預算依據。洪東煒說，他教過預算法，怎麼會不懂預算，高市府明年度總預算也是他幫忙編列並將資本門提高到20%。

他不否認在董事長室怒槓沈妙姿數分鐘，還說當下讓他氣到快要心臟病發作、血壓飆高，直呼「阿彌陀佛」。兩人昨天爭執和不愉快，洪東煒今天請休假，媒體詢問未來要怎麼互動，他說「平常心啦、互相尊重」。

面對洪東煒的指控和批評，沈妙姿告訴中央社記者，洪東煒接任一個多月，有很多業務需要了解；她和洪東煒相處融洽，討論過程有不同意見是正常的，因為預提預算要有依據。她說預算要趕快定案交給母公司並提交交通部。（編輯：林沂鋒）1081003