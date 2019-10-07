與元旦接近 新北：不辦國慶日升旗典禮

新北市政府民政局7日表示，今年確定不會舉辦國慶升旗典禮，市府大廳（圖）與市區橋梁、機關周邊主要道路已懸掛國旗，將號召市民一同掛國旗歡慶，民眾也可自行參加各區公所或團體舉辦的國慶日慶典活動。中央社記者黃旭昇新北攝 108年10月7日

（中央社記者黃旭昇、葉臻新北7日電）新北市府今天表示，由於國慶日與明年元旦的日期接近，考量升旗典禮辦理時間過於相近，改由元旦時統一辦升旗典禮。市民可以參加各區公所或團體舉辦的國慶日慶典活動。

中國國民黨主席吳敦義今天與各縣市黨部主委開會時，希望15個國民黨執政縣市，能經過溝通協調後，於10日國慶日當天舉辦升旗典禮。

新北市府民政局秘書賴冠群今天接受中央社訪問時表示，市府今年確定不會舉辦國慶升旗典禮。

他說，這是市長侯友宜上任後評估的決定，主要考量是國慶升旗典禮辦理時間與明年初的元旦升旗接近，因此，改由元旦時統一辦理。

以往市府在前任市長朱立倫任內，在市府東側廣場、市民廣場，分別舉辦兩屆國慶升旗典禮，今年侯友宜決定不辦。

民政局表示，9月24日起在新北市跨界與市區橋梁、市府與機關周邊主要道路懸掛國旗，號召市民在住屋、公寓或大廈門口掛國旗，一起歡慶光輝十月。至於新北各界的國慶日活動，將於明天（8日）統一公布。（編輯：方沛清）1081007