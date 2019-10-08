侯友宜與黨不同調 韓陣營：方法不同目標一致

新北市長侯友宜（右）至今尚未接下韓國瑜競總主委，韓國瑜競選辦公室8日對此表示，侯友宜一定會支持韓國瑜，方法可能不同但目標一致。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北8日電）國民黨主席吳敦義盼執政縣市長任韓國瑜競總主委，但新北市長侯友宜至今尚未接下，新北市也不會舉辦國慶升旗典禮。韓國瑜競選辦公室發言人葉元之今天表示，侯友宜一定會支持韓國瑜，可能方法不同，但目標一致。

民間團體松濤社我愛國旗委員會將於國慶日下午2時在國父紀念館舉辦愛國旗愛國家國慶大會，吳敦義、前總統馬英九和國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬皆會出席。

吳敦義昨天召集國民黨各縣市黨部主委下達輔選軍令狀，並盼執政縣市都能同步舉辦國慶升旗典禮，讓旗海飄揚，但侯友宜至今未接下韓國瑜新北競總主委，新北市又不辦升旗典禮，引發外界聯想。

韓國瑜競選辦公室發言人葉元之今天表示，侯友宜支持韓國瑜的方法可能不是現在大家期待的接競總主委等，侯友宜認為先把市政做好，到時候再拜託大家支持韓國瑜，這樣的方法更棒。

葉元之說，吳敦義昨天召集縣市黨部主委會報，請大家盡快成立各地競總和後援會，韓國瑜競選總部也會於11月初在高雄成立。

媒體詢問，韓國瑜民調持續落後總統蔡英文，葉元之表示，民調起起伏伏，他們都會參考，目前已經擬定策略和方法，想辦法爭取中間選民和年輕人支持。

葉元之說，現在很多中間選民還沒有決定要投誰，但都對民進黨感到失望，他們會將主軸拉回對執政能力的討論，讓大家知道民進黨政策的缺失，不能單靠操作「芒果感」選舉，而韓國瑜國政顧問團也會陸續提出好的政策。

至於韓國瑜何時將請假投入選戰，葉元之說，內部的確有討論，但確切時間尚未確定。（編輯：楊玫寧）1081008