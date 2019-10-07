臉書也是服務處 蔡其昌網路接陳情

台中市大甲區中山里鐵道旁空地因無有效管理造成髒亂，立法院副院長蔡其昌（後右2）在臉書接獲民眾陳情，7日邀集各單位前往會勘。中央社記者趙麗妍攝 108年10月7日

（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中市大甲區中山里鐵道旁空地，因無有效管理造成髒亂，地方民眾透過臉書向立法院副院長蔡其昌陳情，蔡其昌邀集各單位會勘，空地將透過綠美化成為帶狀公園，解決髒亂問題。

蔡其昌今天邀集各單位會勘，他指出，大甲區中山里鐵道旁空地及鐵路旁圍籬破舊損壞，因長期無有效管理，形成該區域雜草叢生及安全之虞，影響地方環境及觀感，附近住戶期盼相關單位能有效改善，讓該區域成為整潔之地。

蔡其昌表示，臉書就是選民服務處，接獲訊息後立刻辦理會勘，找來各單位協調。台鐵局將周遭圍籬整建好，里長協調取得住戶共識後，由台鐵局將該區域交由大甲區公所認養，再由中山里共同做營運維護管理，綠美化該區域變成一個帶狀公園。

台中市議員施志昌說，中山里130巷內這塊空地是鐵路局用地，將盡速協調大甲區公所辦理認養程序，期盼綠美化後讓住戶有煥然一新的感覺，不再出現雜草叢生、廢棄物堆積畫面。（編輯：林沂鋒）1081007