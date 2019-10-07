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北捷：劍潭站懸吊系統依規定檢修 並無異常

最新更新：2019/10/07 17:39

（中央社記者陳怡璇台北7日電）國民黨台北市長候選人丁守中辦公室今天指台北捷運劍潭站吊索懸掛式建築物屋頂，安全維護往年採目視檢測。台北捷運指出，劍潭站懸吊系統皆依規定檢修維護，並無異常。

國民黨台北市長候選人丁守中辦公室今天表示，南方澳跨港大橋坍塌，引起外界關切橋梁維護安全。劍潭捷運站屋頂由吊索懸掛、完全無柱，對於劍潭捷運站懸吊安全維護，往年都是採目視方式進行檢測，並說這幾年懸吊式屋頂的主鋼索管線包覆剝落生鏽，從沒看到有人員上去汰換維修。

台北捷運澄清，劍潭站懸吊系統均依照台北市政府捷運工程局所訂定「捷運劍潭站屋頂懸吊系統定期檢查工作技術規範」，於第1、2、4、7、10年，委託專業廠商進行定期檢查及維護維修作業，第10年以後週期為每2年一次，目前並無異常狀況，並非「採目視方式進行檢測」。

北捷指出，劍潭站懸吊系統委外檢查，除一般性幾何狀況檢查及吊索固定錨及表面檢查外，也包含阻尼系統檢視及變位測量。至於維修項目則包含錨錠維修、鏽蝕修補、更換封口、防蝕液封填、屋頂封口處之修補或更換、鋼鍵維修等。

此外，劍潭站也有北捷自辦檢查與例行維修，項目分別為路線檢視、排水設施、結構物檢視檢修等。

捷運局已於去年針對劍潭站使用近20年屋頂懸吊系統，委外辦理安裝自動化監測設備、防災監測系統建置、阻尼器功能驗證及結構安全性評估與維修建議等，其中自動化監測系統預計今年年底完成。（編輯：李亨山）1081007

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