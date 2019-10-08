綠委爭取淡海設大型醫院 蘇貞昌：願全力支持

（中央社記者王揚宇台北8日電）民進黨立委呂孫綾爭取淡水北海岸地區設置大型醫療機構，行政院長蘇貞昌今天說，目前由內政部營建署辦理淡海新市鎮第3次通盤檢討，考量當地人口快速增加等情形，他願意全力支持。

立法院會今天上午邀請蘇貞昌率內閣官員到立法院進行施政報告並備詢。呂孫綾質詢時說，淡海新市鎮規劃迄今已近30年，而淡海地區在近年來都市發展迅速、人口成長可觀；按照數據顯示，淡水區已經是新北市人口成長最迅速的地區。

呂孫綾指出，過去在淡海新市鎮2013年第2次通盤檢討時，認為淡海地區醫療資源足夠，因此將原本的醫療專用區變更為倉儲專用區，導致目前淡海新市鎮都市計畫沒有醫療用地的窘況。

呂孫綾表示，她透過各次總質詢的機會，多次表達淡海地區民眾需要大型醫院的心聲，也不斷和內政部、衛福部召開多次協調，希望淡海新市鎮都市計畫能夠設置一處供大型醫院進駐的醫療用地。

對此蘇貞昌說，基於淡水等地區人口快速增加，以及政府鼓勵民眾在地就醫，減少旅途勞頓，再加上「地方有這麼一塊地可以用，而且本來就是醫療用地」，因此在聽取衛生福利部、內政部的意見後，「願意朝委員所爭取方向來做」，目前正由內政部營建署辦理淡海新市鎮第3次通盤檢討，如果地方有這樣的情形，他願意全力支持。（編輯：林孟汝）1081008