不辦國慶升旗 侯友宜：元旦再擴大舉行

（中央社記者王鴻國新北8日電）新北市長侯友宜今天對不辦國慶升旗一事表示，中華民國永遠是他最愛的國家，他是中華民國養大的孩子，全力拚市政也是愛國的一種表現，將會於元旦擴大舉行升旗。

新北市政府以國慶和元旦升旗時間接近為由，今年不辦國慶升旗典禮，侯友宜今天上午出席市政活動時對此接受媒體聯訪表示，在元旦就會擴大舉行升旗，市府在國慶日另外安排其他行程。

他說，自己是中華民國養大的孩子，他永遠保持著一顆愛國的心，願意為國家奉獻犧牲，現在他全力做好市政，讓市民能夠過安居樂業的好日子，也是愛國的一種表現，「愛國」永遠在他心裡，這個是無庸置疑的，它已經深刻在內心裡。

對於黨部「虛位以待」侯友宜接任國民黨總統參選人韓國瑜新北市競選總部主委一事，侯友宜說，虛位嘛，他還是要務實做事；他去年選市長時的競選總部主委就是新北市四百萬市民，有市民的支持，他才能當選。

他表示，競總主委的位子不是那麼重要，重要的是四百萬市民的支持，而市民都成他感恩、服務及做事的對象，市民才是他永遠的競總主委。每個人在打選戰過程中都想贏得市民的支持，每個人有自己的作戰方式，他都給予尊重。（編輯：李錫璋）1081008