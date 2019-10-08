校園販賣機惹議 卓榮泰：不希望北市善變成常態

（中央社記者游凱翔台北8日電）台北市國中小裝設自動販賣機的話題引起議論。民進黨主席卓榮泰今天表示，若有不一樣的政策應告訴人民改變的理由，但北市從去年迄今的態度與轉變令人摸不著頭緒，不希望北市的善變成為常態，會讓人民無所適從。

台北市早期的國中、小學校園內曾裝設自動販賣機，但因家長擔憂健康及金錢因素禁止；而目前台北市教育局全面規劃智慧販賣機進駐校園，再度引起議論。政治大學法律系副教授劉宏恩也在臉書貼文，質疑台北市政府強迫各國中小裝設自動販賣機；民進黨秘書長羅文嘉也連日在臉書發文批評台北市長柯文哲這項決策。

卓榮泰下午出席「民進黨婦女部行動胖卡車亮相記者會」，並在會後接受媒體聯訪。

針對自動販賣機議題，卓榮泰表示，不管教育或公共政策都可以被合理討論，但討論過程中要告訴人民，若有不一樣的結果或政策，應要告訴人民改變的理由。

卓榮泰認為，台北市政府從去年迄今態度與政策的轉變讓人摸不著頭緒，尤其有關個人資料的資通訊安全等顧忌等更應注意；卓榮泰兩度強調，「不希望台北市政府的善變成為常態」，這樣會讓人民無所適從，希望台北市政府能注意人民的感受。

針對選戰議題，卓榮泰指出，距離總統及立委選舉95天，黨部目前已轉換為面對「護國保台」終極目標的選戰團體，在這次選戰中，各地的競選總部已經合而為一，所有的競選動作都是為了總統及立委而努力，希望人民能對民進黨再一次的信任，「達到總統連任、國會過半的目標」。

針對民進黨婦女部設立行動胖卡車的目的，卓榮泰指出，他代表民進黨向全國約50萬名來自世界各地的新住民表達感謝，因為新住民加入台灣，台灣各行各業、家庭及長者都得到了必要的協助跟照顧，民進黨也向新住民敞開雙手，在照顧政策、文化保存、語文學習及下一代教育上努力，讓新住民將台灣當成原鄉。

媒體詢問，是否會有新住民的不分區立委。卓榮泰回應，16日才會通過提名委員會，一切都在委員會成立之後才會討論。

民進黨婦女部指出，新住民已經是台灣的五大族群之一、人口數超過50萬人以上，雖然在台灣生活許久，但台灣社會對於新住民的了解還是不夠多，因此將舉辦市集讓新住民姊妹展現自己，透過深度的認識與台灣緊密連結，因此打造了一台「胖卡車」，預計11日至13日一連巡迴新北、桃園、高雄等地舉辦活動市集。（編輯：林興盟）1081008