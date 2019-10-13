竹市新住民齊聚分享異國美食 盼能在台上大學

民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝（2排右8）13日邀集新住民朋友，一同分享各自家鄉料理，並提出他的新住民「五大保障」政見。中央社記者魯鋼駿攝 108年10月13日

（中央社記者魯鋼駿新竹市13日電）民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝今天邀集新住民朋友，一同分享各自家鄉料理。來自越南的陳小姐說，希望能繼續進修，體驗大學生活，學一技之長，融入台灣社會。

鄭宏輝今天召開政策記者會，提出新住民的「五大保障」，其中，針對新住民持續進修高等教育，主張修改「大學法」第25條，放寬就讀門檻，讓已歸化台灣國籍的新住民也有同等就讀機會。

來自越南的新住民陳小姐告訴中央社記者，她很年輕就嫁來台灣，孩子稍微長大後，在先生的支持下，她也想繼續進修，體驗大學生的生活，特別是餐飲技術，有一技之長，相信能更快地融入台灣社會。

鄭宏輝致詞說，新住民就是自己的家人，他提出「保障教育權、保障工作權、保障語言權、保障法律權益、保障社會參與權」等五大保障，消弭不同種族、語言的歧視和差別待遇。

鄭宏輝說，新住民也有就讀大學的需求，也想增加自己的專業，為台灣社會付出，但新住民和其他外國學生一樣，並未在台灣接受國民教育，語言程度也有落差，如果想要進修高等教育，確實有難度。因此主張修改「大學法」第25條，放寬就讀門檻，保障新住民進修的權益。

鄭宏輝也主張「放寬新住民執照取得」與「放寬學歷認證」，讓新住民的專業與台灣接軌，弭平職場弱勢、同工不同酬的現象；政府應加強「反歧視」相關法律權益認識、提供新住民語言服務、協助新住民社會或政治參與。（編輯：張銘坤）1081013