保障遊客安全 嘉義梅山太平雲梯定期巡檢

阿里山國家風景區管理處表示，嘉義梅山太平雲梯完工2年來，每半年定期巡檢，地震、颱風過後也會立即進行特別監測及數值判讀分析，確認結構是否安全。（阿管處提供）中央社記者蔡智明傳真 108年10月14日

（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）宜蘭南方澳大橋日前坍塌，引起民眾對橋梁的關注。阿管處表示，嘉義梅山太平雲梯完工2年來，每半年定期巡檢，在天災過後，馬上進行監測，確保遊客的安全。

全國海拔最高的景觀吊橋嘉義縣梅山鄉太平雲梯，在民國106年完工後，即成為國內旅遊熱點，雖然今年上半年受連續大雨影響，遊客稀疏，但下半年開始增溫。阿里山國家風景區管理處說，9月一整月遊客已突破3萬5千人，國慶連假更湧入了2萬多人，去年整年遊客數約30萬人。

阿管處強調，為了讓遊客玩得安心，每半年即針對太平雲梯做安全的檢測，專業技師除以目視檢視設施外觀，針對人力無法到達的位置及高度，採空拍儀器檢視，並裝設傾度盤、水位井、傾斜管及鋼筋應變計等監測儀器。此外，定期量測吊橋各點高層資料，掌握橋體及橋塔是否變形。

阿管處表示，嘉義多地震，常受暴雨或颱風侵襲，除了半年的定期檢查，在發生天災後，就立即進行監測及數值判讀分析，確認設施安全。平時則委由梅山鄉太平社區，每月派員進行目視巡查。10月初，太平雲梯進行每半年的定期檢查，檢測結果安全，請遊客放心。

太平雲梯位於嘉義縣梅山鄉，為高山單跨景觀吊橋，橫跨太平山與龜山間，長度281公尺，海拔約1000公尺，人行寬度2.1公尺，能俯瞰雲嘉平原，10月底東北季風吹拂，將可欣賞到無敵的雲海。（編輯：黃世雅）1081014