遭指農產行銷不力 中市府：絕對照顧農民

（中央社記者趙麗妍台中15日電）台中市政府農特產品遭疑行銷不力，農民苦哈哈，市府農業局今天表示，台灣的農產品價格都會維持2成以上利潤，台中市政府絕對會照顧農民。

台中市議會今天召開定期會，民進黨籍市議員施志昌指出，國民黨籍立委參選人林佳新在臉書貼文指出，甲安埔地區，許多農民苦哈哈，二期稻作、芋頭、火龍果等農產品，農民辛苦耕種，都不能得到相對回報。

施志昌說，「最強菜農這樣說，一定有道理」要求市府說明，甲安埔的農特產行銷情形。民進黨籍市議員黃守達質疑，國民黨推出號稱「最強菜農」，卻直指台中農民苦哈哈，根本是打臉市府。

台中市長盧秀燕表示，她謹守分寸，選舉議題不在這邊（議場）答覆。

農業局長蔡精強指出，台灣的農業政策，農產品價格都會維持2成以上的利潤，台中市的農產品不會有這樣的問題，只要低於2成的利潤，市府就會加強外銷、促銷、輔導加工，台中市政府絕對會照顧農民。

施志昌指出，專案報告中看出幾個問題，台中市外銷大宗仍是柑橘、花卉，其餘農產品銷售較少，台中市農產品外銷還是著重在既有的特定品項，其他農產品一但遇上盛產期，產銷失衡的風險仍是較大；另外，「台中市優質農特產品標章」品牌特色不足。

國民黨籍市議員李榮鴻表示，農產品的產銷，應是由農委會從源頭控管農產的產量，而非一味的怪罪市府沒有用心行銷。他送上了兩顆高麗菜給盧秀燕，希望幫忙促銷農產。

針對施志昌的質詢，林佳新表示，政治操作跟轉移焦點，農產品問題掌握在農委會手上，就算甲安埔地區農民再努力，也只是比台灣一般價格再好一點。希望可停止政治語言，專心問政。（編輯：謝雅竹）1081015